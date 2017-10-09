محل ملابس بالفيوم يعلن عن مفاجأة بمناسبة الصعود للمونديال (صور)

الفيوم ​- حسين فتحي:

تواصلت أفراح الأهالي في محافظة الفيوم بصعود المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم، فيما أعلن صاحب محل ملابس جاهزة في منطقة "لطف الله" تخفيض أسعار منتجاته إلى نسبة 20%، ولمدة أسبوع كامل، حبًا في اللاعب محمد صلاح، وفرحًا بالتأهل للمونديال.

وشهدت ميادين المحافظة أجواء هستيرية من الفرحة بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكونغولي على ستاد برج العرب الإسكندرية، مساء الأحد، والتي حسمت تأهل مصر لنسخة كأس العالم للعام 2018 في روسيا.