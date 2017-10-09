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محل ملابس بالفيوم يعلن عن مفاجأة بمناسبة الصعود للمونديال (صور)

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مصراوي Masrawy

محل ملابس بالفيوم يعلن عن مفاجأة بمناسبة الصعود للمونديال (صور)

12:35 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

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طلاب جامعة المنوفية يحملون الخولي على أعناقهم احتفالا بالصعود للمونديال

الألبوم التالى

طلاب جامعة المنوفية يحملون الخولي على أعناقهم احتفالا بالصعود للمونديال

الفيوم ​- حسين فتحي:

تواصلت أفراح الأهالي في محافظة الفيوم بصعود الوطني لكرة القدم إلى ، فيما أعلن صاحب محل ملابس جاهزة في منطقة "لطف الله" تخفيض منتجاته إلى نسبة 20%، ولمدة أسبوع كامل، حبًا في اللاعب محمد صلاح، وفرحًا بالتأهل للمونديال.

وشهدت ميادين المحافظة أجواء هستيرية من الفرحة بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكونغولي على برج العرب الإسكندرية، مساء الأحد، والتي حسمت تأهل لنسخة كأس العالم للعام 2018 في .

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