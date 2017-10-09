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الأخبار - الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:57 مساءً
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:57 مساءً
أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا»
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:53 مساءً
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:53 مساءً
وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:53 مساءً
عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:53 مساءً
غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:53 مساءً
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:53 مساءً
بشرى شلش: حديث الرئيس حول ملف حقوق الإنسان يتفق مع رؤية حزب المحافظين
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:53 مساءً
الأخبار - بعثة صندوق النقد الدولي تجتمع بالقاهرة لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:51 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
لقطات خاصة لانفعالات محمد صلاح بعد هدف الكونغو
فيديو
ON Sport
الاثنين 09 أكتوبر 2017 12:31 صباحاً
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الكلمات الدلائليه
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