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الصحة تدفع بـ1500 سيارة إسعاف.. وترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

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الصحة تدفع بـ1500 سيارة إسعاف.. وترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الصحة تدفع بـ1500 سيارة إسعاف.. وترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

التحرير

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أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان الدفع ب 1500 سيارة إسعاف مجهزة  لتأمين إحتفالات تأهل منتخب لكرة القدم  لمونديال 2018 .

وتقدم وزير الصحة والسكان بخالص التهاني للسيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية ، وجموع الشعب المصرى ، بهذا النصر العظيم الذى طال انتظاره.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ، أنه سيتم، تكثيف سيارات الاسعاف على كافة المحاور والطرق الرئيسية ، والميادين ، والحدائق ، والمتنزهات ،كما تم ورفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع  مستشفيات الجمهورية.

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وأضاف " مجاهد "  أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بالوزارة لمتابعة الاحتفالات ، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية وأقسام الطوارئ بها وتحديدها كمستشفيات إخلاء خط أول، مع تحديد المستشفيات التابعة لأمانة المركز الطبية المتخصصة والمعاهد التعليمية والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية كمستشفيات إخلاء خط ثاني أو للحالات الحرجة التي تحتاج لتخصصات طبية دقيقة، لافتاً إلى أنه تم تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات، والتأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته بالمراكز الإقليمية لنقل الدم بالمحافظات ، ودعم المستشفيات بأطباء من الرعاية الحرجة والعاجلة، ومنع الأجازات للأطقم الطبية والإداريين والعاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات .

وأشار " مجاهد " الى إنه تم مخاطبة مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لإعداد فريقين للانتشار السريع من التخصصات المختلفة لتقديم الدعم لأي من مستشفي عند الضرورة ، بالإضافة إلى دعم بعض المستشفيات بفرق الانتشار السريع (Rapid Response Teams) ، بهدف رفع مستوى الخدمة بتلك المستشفيات وايضا الدعم السريع للمستشفيات  حتى انتهاء الاحتفالات.


 

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التحرير

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