نادر السيد: كوبر محظوظ.. وأداء المنتخب لا يرقى لطموحات المصريين

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قال نادر السيد، حارس منتخب مصر السابق، إن مباراة مصر مع الكونغو كانت صعبة، مشيرًا إلى أن كرة القدم بالنسبة للمصريين أكبر من كونها لعبة رياضية، لأنها توحدهم على هدف واحد.

وأضاف «نادر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» الذي يعرض على «التليفزيون العربي»، أنه كان يشاهد مباراة المنتخب مع هادي خشبة ومحمد يوسف في تجمع أسري، لأن الجميع كان يأمل في تأهل المنتخب المصري اليوم لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا.

وأكد لاعب منتخب مصر السابق أن الإنجاز الأكبر للمحترفين المصريين في الدوريات العالمية هو خدمة المنتخب بالوصول لكأس العالم.

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وشدد على أن أداء لاعبي منتخب مصر لا يرقى إلى طموح المصريين، لافتًا إلى هيكتور كوبر «محظوظ» لوقوع المنتخب في مجموعة سهلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأشار إلى أن هناك مشكلة فنية في المنتخب، موضحًا أنه يتوقع قيادة هيكتور كوبر للمنتخب في كأس العالم بنسبة 70%.

وتأهل منتخبنا رسميًا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، بعد التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.