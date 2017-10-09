محمد صلاح عن ركلة الجزاء: «كان نفسي مجدي عبد الغني يبقي مكاني» (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، أنه سعيد بتحقيق الفوز على الكونغو، وإسعاد الشعب المصري، بالتأهل لكأس العالم.

وتأهل منتخبنا رسميًا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، بعد التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وعلق «صلاح»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، عن ركلة الجزاء التي سجلها في الوقت القاتل، مداعبًا مجدي عبد الغني، صاحب هدف مصر الوحيد في المونديال: «كان نفسي مجدي عبد الغني يبقى مكاني».

شاهد أيضا

وتابع، «كنت أشعر بضغط عصبي كبير، لأن هناك 90 مليون مصري يتمنون تسديدي ركلة الجزاء في الشباك»، مضيفًا أن زميله محمود كهربا تنبأ له باحراز هدفين قبل اللقاء.

90 مليون عايزين الكرة تدخل جول، وكان عليا ضغط عصبي،

