أبو ريدة: عشت على «أعصابي» سنة كاملة وكوبر أدى ما عليه

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عبد الرحمن مصطفى

أكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الوطني، أنه لا يسعه في هذه اللحظة التاريخية، إلا أن يسجد لله عز وجل شاكرًا لفضله، حامدَا لنعمته التي أسبغ بها الكرة المصرية، بل مصر كلها بتوفيق منه بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وقال أبو ريدة في تصريحات عقب الملاراة، إنه كغيره من أبناء الشعب المصري عاش على أعصابه طوال فترة التصفيات حتى بلغت أعلى درجاتها لديه في مباراة أوغندا الثانية، وكانت مباراة الكونغو هي أصعب مباراة بالنسبة له في ظل مظاهر الفرحة التي غمرت الشعب المصري قبل بدايتها، وهو ما جعله يخشى على اللاعبين من تشتت أذهانها خلال المباراة.

وأضاف أبو ريدة أن معايشته للاعبين والجهاز الفني لم تجعله يفقد الثقة للحظة واحدة في التأهل لنهائيات كأس العالم، وكان على يقين بأن يوم الفرحة آت لا محالة يقينا بالله أولا وقبل كل شئ بأنه سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وثانيًا أنه كان يلمح دائما الإصرار والعزيمة في عيون لاعبيه حتى في أصعب اللحظات.

وقال أبو ريدة "كنت أحدث نفسي دائمًا أن الله سبحانه وتعالى لن يخذل هذا الفريق لأنهم اجتهدوا بحق وقدم لاعبوه ومدربوه أقصى ما لديهم من إمكانات بكل حب وتفان وإخلاص.

وأضاف بأنه يرفض تمامًا مقولة أن منتخب مصر قد تأهل بأقدام الآخرين، مشيرًا إلى أن المنتخب الوطني قدم أوراق اعتماده منذ المباراة الأولى في التصفيات وتغلب على جميع فرق المجموعة ليحتل صدارتها عن جدارة واستحقاق منذ الجولة الأولى وحتى نهاية مشوارها.

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وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن مهامه كمشرف على المنتخب من خارج الفريق كانت هي الأصعب، حيث سعى منذ أول يوم انتخب فيه رئيسًا للاتحاد إلى تجنيب منتخب البلاد من أي مشاكل يتعرض لها الاتحاد، وكان همه هو المحافظة على استمرار الحلم الجميل الذي كان يلمحه في عيون كل المصريين طوال عام كامل من التصفيات، بل كان يجده في المحافل الدولية خلال الاجتماعات التي حضرها على المستويات الدولية والقارية والإقليمية، حيث كان الإجماع على أن مستوى المنتخب المصري قد تطور كثيرًا، خاصة بعد العرض الجميل الذي قدمه في نهائيات الأمم الإفريقية الأخيرة، وحصل باقتدار على احترام الجميع.

وقال أبو ريدة إن وصول مصر إلى نهائيات كأس العالم اليوم أدخل الكرة المصرية في آفاق أرحب وأوسع تتطلب جهدا أكبر حتى نظهر أمام العالم بما يليق باسم مصر، وهو ما سيعمل عليه من الآن، مؤكدًا أن مباراة غانا المقبلة ستكون أول مباراة على طريق الإعداد القوي للمشاركة في المونديال.

كما أكد رئيس الاتحاد المصري على ثقته الكبيرة في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة هيكتور كوبر الذي حقق المنتخب تحت مسئوليته الفنية ما هو مطلوب منه، مع تقديره لكافة الانتقادات التي وجهت إليه والتي يعتبرها نابعة في الأساس من فرط حرص الكرويين على مسيرة منتخب بلادهم، فضلا عن الكثير من الانتقادات البناءة التي ستوضع في عين الاعتبار بكل تأكيد من أجل ظهور أفضل للكرة المصرية في المونديال.

واختتم المشرف العام على المنتخب الوطني بالتأكيد على أنه يتقدم بالشكر العميق بشخصه وصفته وبالأصالة عن أعضاء اتحاد كرة القدم والعاملين فيه والمنتسبين إليه والمتعاونين معه إلى جميع لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهاز الفني فردا فردا على تحملهم المسئولية والوفاء بما تعاهدوا عليه معه لتحقيق حلم المصريين ، و إسعاد شعب مصر كله .

كما جدد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم شكر اتحاد الكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته واهتمامه وتشجيعه للمنتخب المصري ، وإلى كافة الأجهزة المعنية والشركة الراعية التي أحاطت الفريق برعايتها .