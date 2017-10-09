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عمر خيرت: محمد صلاح قائد أوركسترا المنتخب المصري

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عمر خيرت: محمد صلاح قائد أوركسترا المنتخب المصري عمر خيرت: محمد صلاح قائد أوركسترا المنتخب المصري

التحرير

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أكد عمر خيرت الموسيقار المصرى على سعادته وفرحة الشعب المصري بعد وصول إلي وتحقيق الفوز الصعب 2/1 علي الكونغو, وأن محمد صلاح قائد الأوركسترا مع المنتخب المصري.

وأثني خيرت في برنامج "مع شوبير" علي أهمية الفن والرياضة في تقدم الدول مثل الهواء والماء, ودليل علي ذلك فرحة الشعب المصري اليوم ونزول الناس إلي الشوارع, وأن شهر أكتوبر وش السعد .

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وتابع خيرت أن اسم تهز أي مكان وهي نقطة ضعف كبيرة لشعبها الطيب الذي يستحق الفرحة الكبيرة, وأن العالم العربي كله ظهر حبه لمصر اليوم بعد الفوز وظهر حجم مصر وقيمتها علي مستوي الوطن العربي .

واختتم الموسيقار قائلاً "الحمدلله أننا مصريين"

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التحرير

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