اللجنة الأولمبية تهنئ الشعب المصري بالتأهل لمونديال روسيا

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وجهت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة التأهل لمونديال روسيا وتحقيق الحلم.

أكدت اللجنة أنها تهنئ قائد المنظومة الرياضية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد واتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رائد المنظومة الكروية والجهاز الفني ولاعبي المنتخب على هذا الإنجاز العظيم الذي تحقق بعد ٢٨ عاما.

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أوضحت اللجنة أنها تدعم المنتخب وهذا الجيل الرائع من الشباب وأفضل مجموعة حظي بها المنتخب للوصول إلى أبعد من مجرد الوصول إلى كأس العالم وستدعم هذا الفريق بكل قوة لتحقيق المزيد من الإنجازات.