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جولة مفاجئة لوزير النقل بمترو الأنفاق عقب مباراة مصر والكونغو

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مصراوي Masrawy

جولة مفاجئة لوزير النقل بمترو الأنفاق عقب مباراة والكونغو

12:07 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

جولة مفاجئة لوزير النقل بمترو الأنفاق عقب مباراة مصر والكونغو

جولة مفاجئة لوزير النقل بمترو الأنفاق عقب مباراة م

القاهرة- أ ش أ:

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، جولة مفاجئة بمحطات مترو الأنفاق، مساء اليوم الأحد، تفقد خلالها عددا من محطات الخط الثالث بدءًا من محطة الاستاد ومرورًا بمحطة العباسية، ووصولا إلى محطة العتبة التبادلية لمتابعة أرصفة المحطة بالخط الثاني والثالث للمترو.

واطمئن الوزير على نظافة الأرصفة، وطالب مسؤولي المحطات بالتعامل الجيد مع الركاب، والتقى بعدد من المواطنين ووجه لهم التهنئة بفوز المصري على نظيره الكونغولي والصعود لكأس العالم.

وقال عرفات إن الوزارة وضعت خطة لتطوير الخط الأول والثاني للمترو بالتوازي مع أعمال تنفيذ مراحل الخط الثالث والرابع؛ نظرا لما يمثله المترو من أهمية كبرى في منظومة النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى.

وكان وزير النقل أصدر توجيهات إلى قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بمد فترة تشغيل مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة لمدة ساعة زيادة ، وذلك بعد فوز مباراة مصر على الكونغو والصعود لكأس العالم بروسيا، وذلك لإتاحة الفرصة والإمكانية لهم للعودة عقب الاحتفالات.​

هذا المحتوى من

Asha

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