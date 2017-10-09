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السفارة الروسية للمنتخب: "مستنينكو في روسيا"

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مصراوي Masrawy

السفارة الروسية للمنتخب: "مستنينكو في "

12:04 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

المصري

القاهرة (مصراوي)

وجهت السفارة الروسية في القاهرة التهنئة إلى الشعب المصري، وذلك في أعقاب تأهل المنتخب الوطني إلى ، والمقرر اقامتها في روسيا العام المقبل.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "ألف ألف ألف ألف ألف مبروك! مستنينكو في روسيا".

وفازت اليوم على الكونغو بهدفين سجلهما نجم المنتخب محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، في الدقيقتين 61 و94، من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الكونغو الوحيد أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.

وصعد المنتخب إلى كأس العالم العام المقبل بعد غياب دام 28 سنة. كانت اخر مرة تأهلت فيها مصر إلى كأس العالم في إيطاليا 1990.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة قبل واحدة من انتهاء التصفيات بينما جاءت اوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وغانا في المركز الثالث بست نقاط بينما يتذيل الكونغو المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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مصراوي Masrawy

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