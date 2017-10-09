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بالفيديو.. تحرش جماعي بفتيات فى المهندسين

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مصراوي Masrawy

.. جماعي بفتيات فى المهندسين

12:09 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

بالفيديو.. تحرش جماعي بفتيات فى المهندسين

تحرش جماعي بفتيات فى المهندسين

كتب- محمد الصاوي:

رصدت عدسة مصراوي حالة تحرش جماعي بفتيات في تقاطع شارعى جامعة الدول العربية مع جزيرة العرب في منطقة المهندسين أثناء احتفال المواطنين بصعود الى لكرة القدم.

وجرت الواقعة أمام متجر ماكس المغلق أمام بنك اتش سي بي سي. وشهدت تجمع عدد كبير من الشباب أمام مدخل العقار الذي يضم المتجر حتى خرجت الفتيات الى سيارة تحركت من شارع جزيرة العرب الى شارع سوريا.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أنه تم الدفع بعناصر الشرطة النسائية لضبط الأمن وتأمين الاحتفالات، مشيرًا إلى أن أقسام الشرطة لم تسجل أي محاضر تحرش حتى الآن.

يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى مونديال 2018 لأول مرة بعد غياب دام 28 عاماً، وذلك بعد تصدرها مجموعتها برصيد 12 نقطة.

وكان منتخب مصر قد فاز على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد اليوم الاحد بالجولة الخامسة من تصفيات المونديال.

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مصراوي Masrawy

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