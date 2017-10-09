طلاب جامعة المنوفية يحملون الخولي على أعناقهم احتفالا بالصعود للمونديال

المنوفية - مروة فاضل:

وسط احتفالات كبيرة في محافظة المنوفية رفع طلاب جامعة المنوفية الدكتور معوض الخولي علي أعناقهم احتفالاً بفوز المنتخب ووصوله لكأس العالم في روسيا ٢٠١٨.

وكان رئيس الجامعة شارك مباراة منتخب مصر والكونغو في ستاد الجامعة في شبين الكوم، حيث تم وضع شاشات عرض داخل الاستاد في حضور الطلاب وقيادات الجامعة.

كما حرص الطلاب على التقاط الصور السيلفي مع رئيس الجامعة والقيادات عقب انتهاء المباراة.​

.​