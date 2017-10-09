بالصور.. محافظ سوهاج يقود مسيرة حاشدة احتفالاً بالصعود للمونديال

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قاد محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، واللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، مساء اليوم الأحد، مسيرة حاشدة خرجت من المسرح الرومانى بحى شرق وحتى ميدان الثقافة احتفالاً بفوز المنتخب المصري على منتخب الكونغو والصعود لكأس العالم روسيا 2018.

وشارك المحافظ الآلاف من جماهير سوهاج فرحتهم بالصعود بعد أن شاركهم مشاهدة اللقاء بالمسرح الروماني في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والمئات من الشباب والفتيات والأسر من أبناء المحافظة.

يذكر أن المحافظ كلف رئيس الوحدة المحلية لحي شرق ووكيل وزارة الشباب والرياضة بتوفير شاشات عملاقة بالمسرح الروماني ومسرح الاستاد الرياضي ومراكز الشباب للسماح لأبناء سوهاج بمتابعة المباراة وتشجيع المنتخب المصري بالمجان.​