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بالصور.. محافظ سوهاج يقود مسيرة حاشدة احتفالاً بالصعود للمونديال

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ سوهاج يقود مسيرة حاشدة احتفالاً بالصعود للمونديال

12:11 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

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بالصور.. كورنيش السويس يشتعل باحتفالات الصعود لكأس العالم

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بالصور.. كورنيش السويس يشتعل باحتفالات الصعود لكأس العالم

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قاد محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، واللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، مساء اليوم الأحد، مسيرة حاشدة خرجت من المسرح الرومانى بحى شرق وحتى ميدان الثقافة احتفالاً بفوز المصري على منتخب الكونغو والصعود لكأس العالم 2018.

وشارك المحافظ الآلاف من جماهير سوهاج فرحتهم بالصعود بعد أن شاركهم مشاهدة اللقاء بالمسرح الروماني في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والمئات من الشباب والفتيات والأسر من أبناء المحافظة.

يذكر أن المحافظ كلف رئيس الوحدة المحلية لحي شرق ووكيل وزارة الشباب والرياضة بتوفير شاشات عملاقة بالمسرح الروماني ومسرح الاستاد الرياضي ومراكز الشباب للسماح لأبناء سوهاج بمتابعة المباراة وتشجيع المنتخب المصري بالمجان.​

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