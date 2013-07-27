د. محمد عبد السميع عيد يفوز برئاسة جامعة أسيوط بـ52 صوتاً

أسفرت جولة الإعادة فى الانتخابات التى جرت على رئاسة جامعة أسيوط، بين الدكتور محمد عبد السميع عيد أستاذ العمارة والتصميم العمرانى ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الهندسة السابق والدكتور أحمد عبده جعيص أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، والذى يشغل حالياً منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن فوز الدكتور محمد عبد السميع عيد بعدد أصوات 52 صوتاً، بينما حصل منافسه على 37 صوتاً.

وكان عدد المصوتين من المجمع الانتخابى 90 صوتاً، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 89 صوتاً، والباطلة صوتاً واحداً.

وأعرب الرئيس الجديد للجامعة، فى أول تصريح له، عن امتنانه وشكره لمن صوتوا له، ومن لم يصوتوا له، وطالب الأساتذة بمعاونته فى تنفيذ برنامجه الانتخابى الذى وعد به.