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ترامب: التعامل مع إعصار نيت "تحت السيطرة بشكل كبير"

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مصراوي Masrawy

: التعامل مع إعصار نيت "تحت السيطرة بشكل كبير"

11:54 م الأحد 08 أكتوبر 2017

ترامب

واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استجابة لإعصار نيت الذي لا يزال يضرب منطقة ديب ساوث بجنوبي الولايات المتحدة كمنخفض استوائي "هي تحت السيطرة بشكل كبير جدا".

وبعدما تعرضت الإدارة الأمريكية لانتقادات جراء استجابتها البطيئة للتعامل مع الأضرار الكارثية لإعصار ماريا الذي ضرب بورتو ريكو الشهر الماضي، يسعى ترامب إلى التأكيد على رد الفعل المنسق للعاصفة الكبيرة الرابعة في موسم الأعاصير بالمحيط الأطلنطي والتي تضرب الولايات الأمريكية وأقاليمها.

وغرد على تويتر قائلا: "الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ وأوائل المقدمين للمساعدة يعملون بجد (مرة أخرى) من رجال شرطة وإطفاء وأطقم طبية ومنقذين بشأن إعصار نيت. ويقوم الجيش بالمساعدة".

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مصراوي Masrawy

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