بن زايد: تأهل مصر لكأس العالم إنجاز آخر مشرف للعالم

القاهرة (مصراوي)

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، مصر لتأهل منتخبها إلى نهائيات كأس العالم في روسيا للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود.

ونشر آل نهيان تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها: "أبارك لمصر تأهل منتخبها لنهائيات #كأس_العالم 2018.. إنجاز آخر مشرف للعرب جميعا.. كل التهاني للقيادة والشعب المصري الشقيق".

وفازت مصر اليوم على الكونغو بهدفين سجلهما نجم المنتخب محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، في الدقيقتين 61 و94، من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الكونغو الوحيد أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.

وصعد المنتخب إلى كأس العالم العام المقبل بعد غياب دام 28 سنة. كانت اخر مرة تأهلت فيها مصر إلى كأس العالم في إيطاليا 1990.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة قبل واحدة من انتهاء التصفيات بينما جاءت اوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وغانا في المركز الثالث بست نقاط بينما يتذيل الكونغو المجموعة برصيد نقطة واحدة.