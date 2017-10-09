برج الخليفة يتوشح بعلم مصر.. #مصر_في_كأس_العالم يتصدر تويتر في قطر

كتبت - مها صلاح الدين:

تصدر هاشتاج #مصر_في_كأس_العالم المركز الأول في قائمة الهاشتاجات المتداولة في قطر، وجاءت التغريدات مهنئة ومشاكسة على موقع التواصل الاجتماعي، بين المصريين والخليجيين، كالتالي..،

كما بارك عدد من المواطنين القطريين لصعود المنتخب الوطني والسعودية وكأس العالم، واعتبروه مونديال تاريخي.

وتوشح برج الخليفة بعلم مصر، احتفالا بالفوز.

كان المنتخب الوطني المصري فاز على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد، ليقترب من الصعود إلى كأس العالم.