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برج الخليفة يتوشح بعلم مصر.. #مصر_في_كأس_العالم يتصدر تويتر في قطر

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مصراوي Masrawy

برج الخليفة يتوشح بعلم .. #مصر_في_كأس_العالم يتصدر تويتر في قطر

11:51 م الأحد 08 أكتوبر 2017

برج الخليفة يتوشح بعلم مصر.. #مصر_في_كأس_العالم يتصدر تويتر في قطر

برج الخليفة يتوشح بعلم مصر

كتبت - مها صلاح الدين:

تصدر هاشتاج #مصر_في_كأس_العالم المركز الأول في قائمة الهاشتاجات المتداولة في قطر، وجاءت التغريدات مهنئة ومشاكسة على موقع التواصل الاجتماعي، بين المصريين والخليجيين، كالتالي..،

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كما بارك عدد من المواطنين القطريين لصعود الوطني والسعودية وكأس العالم، واعتبروه مونديال تاريخي.

وتوشح برج الخليفة بعلم مصر، احتفالا بالفوز.

كان المنتخب الوطني المصري فاز على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد، ليقترب من الصعود إلى .

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