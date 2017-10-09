الإمارات تهنئ المنتخب المصري على تأهله إلى مونديال روسيا

(مصراوي):

قدم وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، التهنئة إلى المنتخب المصري بعد تأهله إلى كأس العالم في روسيا 2018، وذلك بعد فوزه على نظيره الكونغو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال قرقاش، في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "ألف مبروك لمصر".

في السياق ذاته، هنأ حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آلِ مكتوم، الشعب المصري على تأهل المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا،

وقال حاكم دبي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مبروك يا مصر .. ومبروك لكل العرب .. صعود المنتخب لكأس العالم .. ليلة عربية جميلة .. أفرحتم قلوبنا من المحيط للخليج.. كبيرة يا مصر دايمًا".​

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.​