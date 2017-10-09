بعد التأهل لكأس العالم.. حاكم دبي: كبيرة يا مصر دائما

القاهرة (مصراوي)

هنأ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مصر بتأهل منتخبها إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود.

وكتب عبر حسابه على تويتر: "مبروك يا مصر .. ومبروك لكل العرب .. صعود المنتخب لكأس العالم .. ليلة عربية جميلة .. أفرحتم قلوبنا من المحيط للخليج .. كبيرة يا مصر دائما".

وفازت مصر اليوم على الكونغو بهدفين سجلهما نجم المنتخب محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، في الدقيقتين 61 و94، من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الكونغو الوحيد أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.

وصعد المنتخب إلى كأس العالم العام المقبل بعد غياب دام 28 سنة. كانت اخر مرة تأهلت فيها مصر إلى كأس العالم في إيطاليا 1990.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة قبل واحدة من انتهاء التصفيات بينما جاءت اوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وغانا في المركز الثالث بست نقاط بينما يتذيل الكونغو المجموعة برصيد نقطة واحدة.