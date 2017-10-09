وزير خارجية البحرين: "أم الدنيا وبس"

القاهرة (مصراوي)

أعرب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، عن سروره إزاء فوز مصر على الكونغو وتأهلها إلى كأس العالم في روسيا بعد غياب نحو ثلاثة عقود.

وكتب الشيخ خالد على تويتر يقول "أم الدنيا وبس... تحيا مصر".

وفازت مصر اليوم على الكونغو بهدفين سجلهما نجم المنتخب محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، في الدقيقتين 61 و94، من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الكونغو الوحيد أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.

وصعد المنتخب إلى كأس العالم العام المقبل بعد غياب دام 28 سنة. كانت اخر مرة تأهلت فيها مصر إلى كأس العالم في إيطاليا 1990.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة قبل واحدة من انتهاء التصفيات بينما جاءت اوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وغانا في المركز الثالث بست نقاط بينما يتذيل الكونغو المجموعة برصيد نقطة واحدة.