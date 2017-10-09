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أمير الكويت يهنأ السيسي بمناسبة تأهل مصر لكأس العالم

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مصراوي Masrawy

أمير الكويت يهنأ بمناسبة تأهل لكأس العالم

11:37 م الأحد 08 أكتوبر 2017

أمير الكويت يهنأ السيسي بمناسبة تأهل مصر لكأس العالم

أمير الكويت

القاهرة (مصراوي)

بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس المصري بمناسبة تأهل المصري إلى نهائيات للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود.

وأعرب الشيخ صباح عن "خالص تهانيه بفوز المنتخب المصري".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن "أمير الكويت أشاد بالأداء الفني الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب المصري وبروح التعاون التي سادت بينهم وبالجهود التي قام بها مسؤولو واداريو المنتخب والتشجيع الكبير للجمهور الرياضي المصري لمنتخبه والوقوف بجانبه مما اسهم في تحقيق هذا الفوز متمنيا سموه لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والنجاح".

كما أرسل ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية مماثلة للرئيس المصري.

وفازت مصر اليوم على الكونغو بهدفين سجلهما نجم المنتخب محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، في الدقيقتين 61 و94، من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الكونغو الوحيد أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.

وصعد المنتخب إلى كأس العالم العام المقبل بعد غياب دام 28 سنة. كانت اخر مرة تأهلت فيها مصر إلى كأس العالم في إيطاليا 1990.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة قبل واحدة من انتهاء التصفيات بينما جاءت اوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وغانا في المركز الثالث بست نقاط بينما يتذيل الكونغو المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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مصراوي Masrawy

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