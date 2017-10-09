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السفير البريطاني: مبروك التأهل لكأس العالم... حلم 90 مليون

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مصراوي Masrawy

السفير البريطاني: مبروك التأهل لكأس العالم... حلم 90 مليون

11:35 م الأحد 08 أكتوبر 2017

السفير البريطاني: مبروك التأهل لكأس العالم... حلم 90 مليون

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القاهرة (مصراوي)

توجه السفير البريطاني في جون كاسن بالتهنئة إلى المصري بعد فوزه على نظيره الكونغولي، وبذلك قد ضمن منتخب الفراعة التأهل إلى في المقرر اقامته العام المقبل.

وقال كاسن، في تغريدة على تويتر: "الحلم لسه موجود إنجلترا ومصر اتأهلوا ل #كأس_العالم في أسبوع واحد! مبروك #حلم_90 مليون".

وفازت مصر اليوم على الكونغو بهدفين سجلهما نجم المنتخب محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، في الدقيقتين 61 و94، من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الكونغو الوحيد أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.

وصعد المنتخب إلى كأس العالم العام المقبل بعد غياب دام 28 سنة. كانت اخر مرة تأهلت فيها مصر إلى كأس العالم في إيطاليا 1990.

بدذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة قبل واحدة من انتهاء التصفيات بينما جاءت اوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وغانا في المركز الثالث بست نقاط بينما يتذيل الكونغو المجموعة برصيد نقطة واحدة.

السفير-البريطاني-يهنئ-مصر

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مصراوي Masrawy

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