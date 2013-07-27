مظاليم شئون البيئة بـ"سوهاج" يحاصرون الوزيرة بمشاكلهم المزمنة

طالب العاملون بفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة سوهاج بعودة الفرع بعد إلغائه فى عهد الوزير الأسبق مصطفى حسين، والتثبيت فى أكتوبر المقبل للعمالة المؤقتة بالفروع ومن يعملون بالوحدات المحلية بالمراكز والقرى.

وقال العاملون المؤقتون بجهاز شئون البيئة بالمحافظات لوزيرة البيئة، شعبنا ظلم ولسنا موظفى (البدروم) أو (السبنسة) ونحتاج إعادة النظر فى المرتبات وطالبوا بعودة فرع سوهاج وترميم المبنى الآيل للسقوط بفرع الغردقة.

وقال "جمال العمدة"، من فرع الجهاز بمكتب بيئة سوهاج فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إغلاق فرع سوهاج لشئون البيئة خطأ كبير تسبب فى ضرر لقطاع كبير من العاملين.

> وتابع كيف لى أترك محافظتى وأذهب يوميا لمسافة 150 كيلومترا بعد موافقنا وقتها على العمل بالمكاتب فى انتظار الفرع المزاعم إنشاؤه لجنوب الصعيد ولم يحدث حتى الآن".

وطالب بإعادة النظر فى مرتبات المتعاقدين منذ عام 2001 أى منذ 12 سنة الذى يصل مرتبه إلى 870 جنيهاً مؤهل عال وهو راتب غير عادل ولا يحقق أدنى مستوى للمعيشة الكريمة.

أما محمد فاروق من المتعاقدين فى جهاز البيئة من سنة 2003 بمكتب بنى سويف فيقول، "جميع المتعاقدين الآن فى أية وزارة تم ترتيب وحل جميع المشاكل من حقوق ومرتبات وغيره ماعدا جهاز شئون البيئة الذى لم يتحرك للأمام منذ عشر سنوات.

فيما طالب العاملون بمحافظة البحر الأحمر ببحث موضوع المقر البديل بعد تهديد حياتهم فى مقر آيل للسقوط، أما العاملون بجزيرة صمداى فطالبوا باتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة منهم بعد تشكيل لجنة وعمل حصر لجميع العاملين ومخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وعلم "اليوم السابع" أن مشكلة فرع الغردقة تنحصر فى المبنى الآيل للسقوط، وكان تم تدبير مكان مؤقت للعاملين بمبنى المحافظة، وهو لا يرضى بعض العاملين، مع رغبتهم فى مشاركة العاملين بفرع الجهاز بالغردقة فى مقرهم مع عدم سعة المقر لاستيعاب العاملين بالمحميات والعاملين بالفروع، وتضرر مدير الفرع والعاملين به.