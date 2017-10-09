أخبار عاجلة

أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا» -
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي -
وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا -
عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء -
غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 -
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه -
بشرى شلش: حديث الرئيس حول ملف حقوق الإنسان يتفق مع رؤية حزب المحافظين -
الأخبار - بعثة صندوق النقد الدولي تجتمع بالقاهرة لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي -
الأخبار - وزير الأوقاف يعلن اليوم تفاصيل خطط الوزارة الدعوية -
الأخبار - القوات العراقية تبدأ عملية استعادة القائم من داعش الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​"شباب النواب": سنتقدم بمذكرة لرئيس المجلس لتكريم نجوم منتخب الفراعنة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​"شباب النواب": سنتقدم بمذكرة لرئيس المجلس لتكريم نجوم منتخب الفراعنة

11:44 م الأحد 08 أكتوبر 2017

المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة

القاهرة- أ ش أ:

أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المهندس محمد فرج عامر، عن عزمه التقدم بمذكرة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال لتكريم نجوم الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري للمنتخب بعد أن أسعدوا أكثر من 104 ملايين مواطن مصري.

وقال عامر - في بيان اليوم الأحد -، "إن هذه الليلة من أسعد الليالي التي عاشها الشعب المصري بعد 27 عاما من غياب تأهل لكأس العالم"، مشيدًا بأداء جميع نجوم المنتخب الذين أمتعوا المصريين.

وأعرب عن سعادته الغامرة بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لكأس العالم لعام 2018 بموسكو بعد فوزه المستحق على منتخب الكونغو في المباراة التي أقيمت بينها مساء اليوم باستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بأداء جميع نجوم منتخب الفراعنة خاصة النجم الكبير العالمي محمد صلاح الذي أحرز هدفين في شباك الكونغو.

وفازت مصر اليوم على الكونغو بهدفين سجلهما نجم المنتخب محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، في الدقيقتين 61 و94، من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الكونغو الوحيد أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.

وصعد المنتخب إلى العام المقبل بعد غياب دام 28 سنة. كانت اخر مرة تأهلت فيها مصر إلى كأس العالم في إيطاليا 1990.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة قبل واحدة من انتهاء التصفيات بينما جاءت اوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وغانا في المركز الثالث بست نقاط بينما يتذيل الكونغو المجموعة برصيد نقطة واحدة.

هذا المحتوى من

8a55a67e16.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • - كيف احتفل المصريون بالتأهل لكأس العالم؟

    أخبار

  • بعد التأهل لكأس العالم.. وزير الأوقاف: روح أكتوبر أظلت منتخبنا الوطني

    أخبار

  • علي جمعة بعد تأهل مصر لكأس العالم: اللهم أجعل أيامنا سرور

    أخبار

  • ​برلماني: لاعبو المنتخب أظهروا عزيمة المصريين في الشدائد

    أخبار

إعلان

22f086c113.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب