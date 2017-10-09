​"شباب النواب": سنتقدم بمذكرة لرئيس المجلس لتكريم نجوم منتخب الفراعنة

القاهرة- أ ش أ:

أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المهندس محمد فرج عامر، عن عزمه التقدم بمذكرة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال لتكريم نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري للمنتخب بعد أن أسعدوا أكثر من 104 ملايين مواطن مصري.

وقال عامر - في بيان اليوم الأحد -، "إن هذه الليلة من أسعد الليالي التي عاشها الشعب المصري بعد 27 عاما من غياب تأهل مصر لكأس العالم"، مشيدًا بأداء جميع نجوم المنتخب الذين أمتعوا المصريين.

وأعرب عن سعادته الغامرة بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لكأس العالم لعام 2018 بموسكو بعد فوزه المستحق على منتخب الكونغو في المباراة التي أقيمت بينها مساء اليوم باستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بأداء جميع نجوم منتخب الفراعنة خاصة النجم الكبير العالمي محمد صلاح الذي أحرز هدفين في شباك الكونغو.

وفازت مصر اليوم على الكونغو بهدفين سجلهما نجم المنتخب محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، في الدقيقتين 61 و94، من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الكونغو الوحيد أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.

وصعد المنتخب إلى كأس العالم العام المقبل بعد غياب دام 28 سنة. كانت اخر مرة تأهلت فيها مصر إلى كأس العالم في إيطاليا 1990.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة قبل واحدة من انتهاء التصفيات بينما جاءت اوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وغانا في المركز الثالث بست نقاط بينما يتذيل الكونغو المجموعة برصيد نقطة واحدة.