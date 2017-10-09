أخبار عاجلة

الأخبار - الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا» -
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي -
وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا -
عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء -
غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 -
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه -
بشرى شلش: حديث الرئيس حول ملف حقوق الإنسان يتفق مع رؤية حزب المحافظين -
الأخبار - بعثة صندوق النقد الدولي تجتمع بالقاهرة لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. كورنيش السويس يشتعل باحتفالات الصعود لكأس العالم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. كورنيش السويس يشتعل باحتفالات الصعود لكأس العالم

11:46 م الأحد 08 أكتوبر 2017

  • عرض 24 صورة

    3a22ef7153.jpg

  • عرض 24 صورة

    c0031ba142.jpg

  • عرض 24 صورة

    893a57c42d.jpg

  • عرض 24 صورة

    4eb9612421.jpg

  • عرض 24 صورة

    27da070b57.jpg

  • عرض 24 صورة

    075b201415.jpg

  • عرض 24 صورة

    fcfc549616.jpg

  • عرض 24 صورة

    a06fa241a3.jpg

  • عرض 24 صورة

    c1e28c70ba.jpg

  • عرض 24 صورة

    a694d0868a.jpg

  • عرض 24 صورة

    ecc28b8e53.jpg

  • عرض 24 صورة

    30b2d3ed68.jpg

  • عرض 24 صورة

    b795398f52.jpg

  • عرض 24 صورة

    bb3238c3ae.jpg

  • عرض 24 صورة

    903b14a287.jpg

  • عرض 24 صورة

    4fb0fb15a1.jpg

  • عرض 24 صورة

    c7f57c04c5.jpg

  • عرض 24 صورة

    ece1e6fd5d.jpg

  • عرض 24 صورة

    5e4afeb66f.jpg

  • عرض 24 صورة

    c46a2041d7.jpg

  • عرض 24 صورة

    c3e2adaa39.jpg

  • عرض 24 صورة

    7f45e943ea.jpg

  • عرض 24 صورة

    e733d39d9d.jpg

  • عرض 24 صورة

    1b7bd532ba.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. أبناء السويس: الدراما سيطرت على المباراة.. والفرحة حلوة

الألبوم التالى

بالصور.. أبناء السويس: الدراما سيطرت على المباراة.. والفرحة حلوة

السويس - حسام الدين أحمد

خرج آلاف المواطنين إلى كورنيش السويس احتفالاً بفوز الوطني على نظيره الكونغولي، وصعوده إلى 2018.

وتوافدوا المشجعين في مسيرات من مختلف ضواحي حيي السويس والأربعين إلى كورنيش المحافظة، وهو المكان المفضل للاحتفالات، حيث أشعل المشاركون الألعاب النارية، ورفعوا أعلام احتفالاً بالصعود.

وأغلقت ادارتي المرور والمرافق المحاور المرورية المؤدية للكورنيش لتسهيل حركة السيارات، وسط زحام المشجعين الذين تمركزوا في 5 تجمعات كبيرة بطول الكورنيش الممتد أكثر من 2 كيلو.

وحرصت الفتيات على المشاركة من داخل السيارات وقد خضبن وجوههن بألوان علم مصر، بينما حمل الشباب كابوهات الأولتراس على أكتافهم ليقود كل منهم مسيرة احتفالية، رغم غياب أغلب قيادات روابط المشجعين لحضورهم المباراة باستاد برج العرب.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. أبناء السويس: الدراما سيطرت على المباراة.. والفرحة حلوة

    أخبار

  • بالصور.. من احتفالات المنيا: "مصر ميه ميه موسكو مستنية"

    أخبار

  • "مش قلت لكم هنصعد".. أول تصريح من والدة "تريزيجيه" بعد التأهل للمونديال

    أخبار

  • والد اللاعب أحمد فتحي: ابني أوفى بوعده.. والمنتخب كله مقاتلين

    أخبار

إعلان

6b4b0ed7e0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي