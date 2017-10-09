بالصور.. كورنيش السويس يشتعل باحتفالات الصعود لكأس العالم

السويس - حسام الدين أحمد

خرج آلاف المواطنين إلى كورنيش السويس احتفالاً بفوز المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي، وصعوده إلى كأس العالم روسيا 2018.

وتوافدوا المشجعين في مسيرات من مختلف ضواحي حيي السويس والأربعين إلى كورنيش المحافظة، وهو المكان المفضل للاحتفالات، حيث أشعل المشاركون الألعاب النارية، ورفعوا أعلام مصر احتفالاً بالصعود.

وأغلقت ادارتي المرور والمرافق المحاور المرورية المؤدية للكورنيش لتسهيل حركة السيارات، وسط زحام المشجعين الذين تمركزوا في 5 تجمعات كبيرة بطول الكورنيش الممتد أكثر من 2 كيلو.

وحرصت الفتيات على المشاركة من داخل السيارات وقد خضبن وجوههن بألوان علم مصر، بينما حمل الشباب كابوهات الأولتراس على أكتافهم ليقود كل منهم مسيرة احتفالية، رغم غياب أغلب قيادات روابط المشجعين لحضورهم المباراة باستاد برج العرب.​