الآلاف يحتفلون بـ«الصعود للمودنديال» في مسقط رأس «النني»

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خرج الآلاف من أبناء ومواطني مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فى مسيرات بالسيارات والدراجات النارية بمسقط رأس "محمد النني" لاعب المنتخب الوطني فرحا بالصعود إلى كأس العالم بروسيا.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي مساء اليوم الأحد بهدفين لهدف، وتأهل إلى مونديال كأس العالم المقرر عقده في روسيا العام المقبل.

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وردد المشاركون هتافات كان أبرزها "هوبا هوبا مصر وصلت كأس العالم وربنا كرمنا"، و "تحيا مصر منتخبنا وصل المونديال"، و "ربنا كبير ووصلنا كأس العالم بنحبك يا كوبر ولكنا فداك يا منتخبنا يا عظيم".

وحملت الجماهير لافتات كتب عليها شعارات "بنحبك يا مصر وكلنا فداكي" و"منتخب مصر رجاله وشجعنا ووصلنا كأس العالم إلى روسيا" و"بنحبك ياصلاح ويا النني وكلنا معاكم فى المونديال العالمي".