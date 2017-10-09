حجي: «مبروك كأس العالم.. نفسي نستفيد بالمصريين في الخارج»

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هنأ عصام حجي، عالم فضاء مصري يعمل في وكالة ناسا في مجال علم الصواريخ، الشعب المصري على تأهل المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا.

وقال حجي، خلال تدوينة له بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «‏ألف مبروك لمصر، نفسي نستفيد بالمصريين في الخارج في مجالات عديدة، كما نستفيد بهم في الكورة كنّا وصلنا للعالمية في حاجات كثيرة».

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم، تأهل لمونديال 2018، بعد تغلبه علي الكونغو بنتيجة «2- 1» سجل هدفي المنتخب اللاعب الدولي محمد صلاح.