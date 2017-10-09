وزير النقل يحتفل بفوز المنتخب مع ركاب المترو (صور)

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أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل مساء اليوم جولة مفاجئة بمحطات مترو الانفاق حيث تفقد الوزير عدد من محطات الخط الثالث بدء من محطة الاستاد ومرورا بمحطة العباسية ووصولا الى محطة العتبة التبادلية حيث تفقد ارصفة المحطة سواء بالخط الثاني او الثالث للمترو

واحتفل الوزير مع عدد من الركاب بفوز منتخب مصر على منتخب الكونغو فى المباراة التى اقيمت بينهما اليوم بإستاد برج العرب بالاسكندرية وتأهل المنتخب المصرى الى كأس العالم بروسيا 2018

واطمئن الوزير على نظافة الارصفة وطالب الوزير مسؤولي المحطات بالتعامل الجيد مع الركاب والتقى بعدد من المواطنيين وهنأهم بفوز المنتخب والصعود لكأس العالم لافتا الى ان الوزارة وضعت خطة لتطوير الخط الاول والثاني للمترو بالتوازي مع اعمال تنفيذ مراحل الخط الثالث والرابع نظرا لما يمثله المترو من أهمية كبرى في منظومة النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى

كان الدكتور هشام عرفات قد اصدر توجيهاته الي قيادات الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو بمد فترة تشغيل مترو الانفاق بالخطوط الثلاثة لمدة ساعة زيادة و ذلك بعد فوز مبارة مصر على الكونغو والصعود لكأس العالم بروسيا وذلك لاتاحة الفرصة والامكانية لهم للعودة عقب الاحتفالات