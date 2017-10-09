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وزير النقل يحتفل بفوز المنتخب مع ركاب المترو (صور)

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وزير النقل يحتفل بفوز المنتخب مع ركاب المترو (صور) وزير النقل يحتفل بفوز المنتخب مع ركاب المترو (صور)

التحرير

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أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل  مساء اليوم جولة مفاجئة بمحطات مترو الانفاق حيث تفقد الوزير  عدد من محطات الخط الثالث   بدء من  محطة الاستاد ومرورا  بمحطة العباسية ووصولا الى محطة العتبة  التبادلية حيث تفقد ارصفة المحطة سواء بالخط الثاني او الثالث للمترو

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واحتفل الوزير مع عدد من الركاب بفوز منتخب على منتخب الكونغو فى المباراة التى اقيمت بينهما اليوم بإستاد برج العرب بالاسكندرية وتأهل المصرى الى بروسيا 2018

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واطمئن الوزير على نظافة الارصفة وطالب الوزير مسؤولي المحطات بالتعامل الجيد مع الركاب  والتقى بعدد من المواطنيين  وهنأهم بفوز المنتخب والصعود لكأس العالم لافتا الى ان الوزارة وضعت خطة لتطوير الخط الاول والثاني للمترو بالتوازي مع اعمال تنفيذ مراحل الخط الثالث والرابع  نظرا لما يمثله المترو من أهمية كبرى في منظومة النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى

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كان الدكتور هشام عرفات قد اصدر توجيهاته الي قيادات الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو  بمد فترة تشغيل مترو الانفاق بالخطوط الثلاثة لمدة ساعة زيادة و ذلك بعد فوز مبارة مصر  على الكونغو والصعود لكأس العالم بروسيا  وذلك  لاتاحة الفرصة والامكانية لهم للعودة عقب الاحتفالات

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