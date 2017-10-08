رد فعل مجدي عبد الغني على تأهل الفراعنة لكأس العالم (فيديو)

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شارك الإعلامي مجدي عبد الغني، نظيره عمرو أديب في وصلة رقص على الهواء مباشرة احتفالا بتأهل منتخب مصر رسميًا لمونديال كأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا، وذلك بعد فوزه على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد برج العرب.

وامتلأ استوديو برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون لايف» بفرقة موسيقية تعزف ألحانًا يرقص عليها الإعلاميان وهما محمولان على الأكتاف، حاملين العلم المصري.

وقال أديب: «معنا دلوقتي الأسطورة التي انهارت اليوم (في إشارة إلى عبد الغني، نجم منتخب مصر سابقًا)، وهو الآن سعيد بأن الأسطورة دية انهارت اليوم»، ليعقب عبد الغني: «لسه يا عمور، إحنا عملنا أول خطوة بس لسه، وأنا عايز أقول إن مجدي عبد الغني أو البلدوزر فكرة، والفكرة لا تموت».

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وتابع عبد الغني: «فاضل 9 شهور على المشاركة في كأس العالم، وطوال هذه الفترة ما زلت أنا الوحيد اللي أحرز جون في كأس العالم».