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معتز عبد الفتاح: «الحضري رمز كبير.. وفوزنا بسبب تحركات تريزيجيه»

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معتز عبد الفتاح: «الحضري رمز كبير.. وفوزنا بسبب تحركات تريزيجيه» معتز عبد الفتاح: «الحضري رمز كبير.. وفوزنا بسبب تحركات تريزيجيه»

التحرير

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، إن روح الالتفاف حول العلم المصري التي ظهرت في مباراة والكونغو، والتي انتهت بفوز الوطني، وتأهله رسميًا لكأس العالم، يجب أن تنتقل إلى كافة المجالات.

أضاف عبد الفتاح، خلال برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، الأحد، أن الشوارع تسيطر عليها حالة من الفرح والسعادة، معتبرًا أن تلك الروح فرصة ذهبية للمصريين لنبذ الاختلاف فيما بينهم.

أشار إلى أن من شعروا بالسعادة عندما دخل الهدف الكونغولي في شباك مصر «ليسوا منا»، مشدّدًا على ضرورة وجود رموز وطنية نختلف معها ولكن نحترمها ولا نشوهها، مضيفًا أن هذا الجيل من المصريين يحق لهم أن يفخروا لأنهم مروا بصعوبات قد تسبب سقوط دول أخرى.

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وأشاد عبد الفتاح، بأداء الحارس عصام الحضري، قائلًا: «الحضري رمز كبير، وتحمل الكثير، وأنقذ مصر من تسديدة قوية من الفريق الكونغولي».

وأكد أن جزء كبير من فوز مصر اليوم بفضل تحركات اللاعب محمود تريزيجيه الواعية، لافتًا إلى أن محمد صلاح أدى أداء رجولي، وامتاز بالثبات الانفعالي، مؤكدًا أنه موهبة فذّة.

وناشد عقلاء اتحاد كرة القدم أن يعيدوا التفكير في أداء المدير الفني للمنتخب هيكتور ، معقبًا: «هل كوبر هيقدر يشيل شيلة ؟ نحن في حاجة إلى مدرب يكون قد خاض من قبل تجربة الوصول إلى كأس العالم».

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التحرير

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