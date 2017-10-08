كويتي يشتكي من زوجته المصرية: «بتعكنن عليا».. والجندي يعلق: «دا تخصص» (فيديو)

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أجرى مواطن كويتي مداخلة هاتفية مع الداعية الإسلامي خالد الجندي، يشتكي فيها من زوجته المصرية، قائلا، «زوجتي مصرية وبتنكد عليا؟» فعلق عليه الجندي بقوله: «دا تخصص».

وتابع الكويتي حديثه، خلال برنامج «لعلكم تفقهون»، المذاع على قناة «دي إم سي»: «بحلف عليها يمين طلاق بألا أزور أهلها معها فى مصر»، متسائلا: «فهل هناك كفارة ليمين الطلاق؟».

ورد عليه الجندي، وهو فى نوبة من الضحك الهستيري، موضحًا إن حلفه بالطلاق على زوجته يمين غير منعقد ولا قيمة له بالأساس.

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وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك فتوى للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية تنص على أن الطلاق ينعقد باللسان، وهناك فتوى أخرى لبعض العلماء والمشايخ وهو من ضمنهم، تنص على أن يمين الطلاق لا يقع إلا بمستند، مثل الزواج.