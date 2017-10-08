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بالصور.. من احتفالات المنيا: "مصر ميه ميه موسكو مستنية"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. من احتفالات المنيا: " ميه ميه موسكو مستنية"

11:36 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. أهالي أسوان يحتفلون بصعود المنتخب لكأس العالم​

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بالصور.. أهالي أسوان يحتفلون بصعود لكأس العالم​

المنيا ـ ريمون الراوي:
واصل شباب المنيا المحتفلون بتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم مسيراتهم في شوارع وميادين المحافظة.

ونظم آلاف الشباب مسيرات حاشدة جابت شوارع كورنيش النيل، وعدنان المالكي، وطه حسين، والحسيني بمدينة المنيا.

وتفاعل الأهالي مع المحتفلين من الشرفات والبلكونات، وهتف المحتفلون هتافات: "يللا يا مصراوية.. أي أهه شدوا حيلكوا شوية"، و"مصر مية مية وموسكو مستنية"، و"ارقص يا حضري".

فيما نظم عدد من الشباب حوائط بشرية مشتبكة الأيدي أثناء مرافقة المسيرات لتيسير مرور المارة والسيدات على وجه الخصوص. ​

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