بالصور.. من احتفالات المنيا: "مصر ميه ميه موسكو مستنية"

المنيا ـ ريمون الراوي:

واصل شباب المنيا المحتفلون بتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم مسيراتهم في شوارع وميادين المحافظة.

ونظم آلاف الشباب مسيرات حاشدة جابت شوارع كورنيش النيل، وعدنان المالكي، وطه حسين، والحسيني بمدينة المنيا.

وتفاعل الأهالي مع المحتفلين من الشرفات والبلكونات، وهتف المحتفلون هتافات: "يللا يا مصراوية.. أي أهه شدوا حيلكوا شوية"، و"مصر مية مية وموسكو مستنية"، و"ارقص يا حضري".

فيما نظم عدد من الشباب حوائط بشرية مشتبكة الأيدي أثناء مرافقة المسيرات لتيسير مرور المارة والسيدات على وجه الخصوص. ​