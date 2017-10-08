"مش قلت لكم هنصعد".. أول تصريح من والدة "تريزيجيه" بعد التأهل للمونديال

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حالة من السعادة الغامرة، انتابت أسرة لاعب المنتخب القومي، محمود حسن الشهير بـ"تريزيجيه"، ابن محافظة كفر الشيخ، عقب انتهاء مباراة المنتخب المصري، مع نظيره الكونغولي، وفوزه بهدفين مقابل هدف، وتأكد صعوده لنهائيات كأس العالم روسيا ٢٠١٨.

"مش قلت لكم هنصعد لكأس العالم"، هكذا كانت كلمات الحاجة فادية ريان، والدة اللاعب "تريزيجيه"، في أول تصريحات لها لـ"مصراوي"، عقب انتهاء مباراة التأهل.

وقالت والدة "تريزيجيه": "الحمد لله تعالى، كنت متأكدة تمامًا إن ربنا سبحانه وتعالى هينصر ولادنا النهاردة، في ستاد برج العرب، ليرسم السعادة والفرحة على وجوه المصريين".

وأضافت: "كنت متوقعة إن ابني محمد صلاح هيحرز هدف في المباراة، وليس هدفين، وبالفعل تحقق ذلك، لأنى بحبه جدًا، وكل أبناء المنتخب وبعتبرهم مثل أولادي".

وتابعت: "عندما سيطرت حالة من الغضب على أفراد الأسرة، بعد إحراز المنتخب الكونغولى، هدف التعادل، قلت لهم اصبروا ربنا هيفرجها دلوقتى، وقتها احتسب الحكم ٥ دقائق، وقت بدل ضائع، حتى حققنا الفوز من ضربة جزاء، والحمد لله ربنا نصرنا، واستجاب لملايين من الأمهات مثلي، وحققنا الفوز والصعود".