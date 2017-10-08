والد اللاعب أحمد فتحي: ابني أوفى بوعده.. والمنتخب كله مقاتلين

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال فتحي عبد المنعم، والد اللاعب الدولي أحمد فتحي لاعب المنتخب الوطني، إن مباراة مصر والكونغو، كانت من أكثر المباريات العصيبة التي مرت عليه وعلى نجله، مضيفًا أن ابنه أوفى بوعده هو وزملاؤه بإسعاد جموع الشعب المصري، والصعود إلى كأس العالم.

وأضاف الحاج فتحي، أن ما وصل إليه "أحمد" لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة كفاح واجتهاد كبير بذله هو وزملاؤه بالمنتخب.

وأكد والد اللاعب الدولي، أن جميع عائلته تفتخر به هو وجميع زملائه لأنهم قاتلوا حتى آخر لحظة في المباراة.