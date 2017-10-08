بالصور.. أهالي أسوان يحتفلون بصعود المنتخب لكأس العالم
بالصور.. أهالي أسوان يحتفلون بصعود المنتخب لكأس العالم
11:25 م الأحد 08 أكتوبر 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
انطلقت جموع الجماهير في ميادين وشوارع محافظة أسوان، تعبيرًا عن الفرحة بصعود المنتخب الوطني لكأس العالم.
ومع إطلاق صافرة نهاية اللقاء الذي جمع مساء اليوم المنتخب الوطني بنظيره الكونغولي بدأت الاحتفالات والأغاني الوطنية في كل أرجاء المحافظة، في وقت شهدت الشوارع توقفًا تامًا للحركة المرورية إلا من مظاهر الاحتفال.
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