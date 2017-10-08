بالصور.. بالأغاني الوطنية آلاف السوهاجية يحتفلون بالصعود للمونديال
بالصور.. بالأغاني الوطنية آلاف السوهاجية يحتفلون بالصعود للمونديال
11:21 م الأحد 08 أكتوبر 2017
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بالصور.. من احتفالات المنيا: "مصر ميه ميه موسكو مستنية"
سوهاج - عمار عبد الواحد:
احتفل الآلاف من أبناء محافظة سوهاج في شوارع وميادين المحافظة بفوز المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد، في التصفيات المؤهلة لتصفيات كأس العالم بروسيا 2018.
وجابت السيارات المحملة بمكبرات الصوت شوارع المحافظة، تبث الأغاني الوطنية احتفالاً بالفوز.
وهنأ المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم المنتخب الوطني بالصعود، مضيفًا أن فوز المنتخب على الكونغو اليوم أثلج صدور ملايين المصريين، موجهًا الشكر لأعضاء المنتخب وجهازه الفني.
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