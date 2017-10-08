بالصور.. مسيرات تجوب مراكز المنوفية احتفالاً بالصعود للمونديال

المنوفية - مروة فاضل:

جابت مسيرات حاشدة مراكز محافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، احتفالاً بفوز منتخب مصر على الكونغو في التصفيات التي أهلت منتخبنا لكأس العالم في روسيا ٢٠١٨.

وأشعل الشباب الشماريخ ورفعوا الأعلام وسط أغاني وهتافات أشادت بالمنتخب المصري.

وامتلأت شوارع المحافظة بالآلاف، فيما توقفت الحركة في الميادين الرئيسية بالمحافظة واقتصرت الحياة فيها على الاحتفالات.​