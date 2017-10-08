أخبار عاجلة

أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا» -
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي -
وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا -
عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء -
غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 -
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه -
بشرى شلش: حديث الرئيس حول ملف حقوق الإنسان يتفق مع رؤية حزب المحافظين -
الأخبار - بعثة صندوق النقد الدولي تجتمع بالقاهرة لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي -
الأخبار - وزير الأوقاف يعلن اليوم تفاصيل خطط الوزارة الدعوية -
الأخبار - القوات العراقية تبدأ عملية استعادة القائم من داعش الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اختناق مرورية بشوارع الأقصر بسبب الاحتفال بالصعود للمونديال

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اختناق مرورية بشوارع الأقصر بسبب الاحتفال بالصعود للمونديال

11:19 م الأحد 08 أكتوبر 2017

  • عرض 4 صورة

    b75edae144.jpg

  • عرض 4 صورة

    dafab84e56.jpg

  • عرض 4 صورة

    42165584ed.jpg

  • عرض 4 صورة

    a4736e8fb6.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. من احتفالات المنيا:

الألبوم التالى

بالصور.. من احتفالات المنيا: " ميه ميه موسكو مستنية"

الأقصر – محمد محروس:

شهدت الشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر اختناقا مروريا، مساء الأحد، بسبب تكدس المواطنين ببعض المحاور المرورية أثناء الاحتفالات بصعود المصري لكأس العالم روسا 2018 بعد فوزه على منتخب الكونغو.

وغيرت إدارة المرور مسارات شوارع المحطة وصلاح والتلفزيون إلى مسارات بديلة بعد حدوث اختناق مروري بهذه الشوارع.

وخرج الآلاف من أهالي محافظة الأقصر إلى الشوارع والميادين للاحتفال بفوز المنتخب المصري على نظيره منتخب الكونغو والتأهل لكأس العالم 2018.

ورفع المحتفلون، الأعلام المصرية ورددوا الهتافات الوطنية، كما زينت الألعاب النارية سماء المدينة.

وتأهل المنتخب المصري إلى 2018 في روسيا بعدما تفوق على نظيره الكونغولي بهدفين لواحد في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتفوق منتخب مصر على الكونغو بسيناريو قاتل بعدما ساد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حتى الدقيقة 93 ليدرك محمد صلاح هدف الانتصار من ركلة جزاء صعدت بمصر للمونديال.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "مش قلت لكم هنصعد".. أول تصريح من والدة "تريزيجيه" بعد التأهل للمونديال

    أخبار

  • والد اللاعب أحمد فتحي: ابني أوفى بوعده.. والمنتخب كله مقاتلين

    أخبار

  • بالصور.. أهالي أسوان يحتفلون بصعود المنتخب لكأس العالم​

    أخبار

  • بالصور.. بالأغاني الوطنية آلاف السوهاجية يحتفلون بالصعود للمونديال

    أخبار

إعلان

5b565a278a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب