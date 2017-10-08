اختناق مرورية بشوارع الأقصر بسبب الاحتفال بالصعود للمونديال

الأقصر – محمد محروس:

شهدت الشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر اختناقا مروريا، مساء الأحد، بسبب تكدس المواطنين ببعض المحاور المرورية أثناء الاحتفالات بصعود المنتخب المصري لكأس العالم روسا 2018 بعد فوزه على منتخب الكونغو.

وغيرت إدارة المرور مسارات شوارع المحطة وصلاح والتلفزيون إلى مسارات بديلة بعد حدوث اختناق مروري بهذه الشوارع.

وخرج الآلاف من أهالي محافظة الأقصر إلى الشوارع والميادين للاحتفال بفوز المنتخب المصري على نظيره منتخب الكونغو والتأهل لكأس العالم روسيا 2018.

ورفع المحتفلون، الأعلام المصرية ورددوا الهتافات الوطنية، كما زينت الألعاب النارية سماء المدينة.

وتأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعدما تفوق على نظيره الكونغولي بهدفين لواحد في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتفوق منتخب مصر على الكونغو بسيناريو قاتل بعدما ساد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حتى الدقيقة 93 ليدرك محمد صلاح هدف الانتصار من ركلة جزاء صعدت بمصر للمونديال.