الاحتفال بـ«المونديال» يتسبب في أزمة مرورية بالأقصر

التحرير

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أعلنت إدارة مرور الأقصر، تغيير خطوط سير المركبات بالمدينة، بعد احتشاد الجماهير على ميدان صلاح الدين للاحتفال بتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم.

وخرج الآلاف من الأهالي والجماهير في الشوارع، عقب انتهاء مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكونغولي اليوم الأحد، واستقروا بميدان صلاح الدين، حاملين الأعلام، ومرددين الأغاني الوطنية.

ودق المواطنون الطبول وسط زحام شديد مما أدى إلى نكدس السيارات المقبلة من مناطق العوامية جنوبًا، والمدينة وموقف أرمنت وشارع التليفزيون شرقًا، بالإضافة إلى مناطق الكرنك والسواقي شمالًا.

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وقال العميد محمد صلاح مدير إدارة مرور الأقصر، في تصريح خاص لـ"التحرير"، إنه تقرر تغيير خطوط سير المركبات لتلاشي الازدحام بميدان صلاح الدين، حيث تم تغيير خط السير إلى شارع محمد فريد.

وأوضح مدير إدارة مرور الأقصر أن الخطة الموضوعة لتلاشي الازدحام تتضمن تغيير خطوط سير المركبات بحسب المناطق المزدحمة، تحسبًا لخروج مسيرات من قبل الأهالي، حتى انتهاء الاحتفالات.