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أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا»
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:53 مساءً
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:53 مساءً
وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:53 مساءً
عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:53 مساءً
غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:53 مساءً
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:53 مساءً
بشرى شلش: حديث الرئيس حول ملف حقوق الإنسان يتفق مع رؤية حزب المحافظين
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:53 مساءً
الأخبار - بعثة صندوق النقد الدولي تجتمع بالقاهرة لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:51 مساءً
الأخبار - وزير الأوقاف يعلن اليوم تفاصيل خطط الوزارة الدعوية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:51 مساءً
الأخبار - القوات العراقية تبدأ عملية استعادة القائم من داعش الإرهابي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:45 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
المستشار عدلي منصور: كنا نحتاج الفرحة وأشتاق لعودة الجماهير إلى المدرجات
فيديو
Mbc مصر
الأحد 08 أكتوبر 2017 11:40 مساءً
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