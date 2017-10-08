«محمد صلاح الدين الأيوبي فاتح روسيا».. أبرز تعليقات المشاهير على التأهل للمونديال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فرحة عارمة اجتاحت شوارع مصر بمجرد انطلاق صافرة الحكم لتعلن عن تأهل منتخب مصر لـ"مونديال" كأس العالم 2018 في روسيا، بعد أن أهدى منتخب الكونغو الفوز للمصريين في اللحظات الأخيرة، وبالمثل شهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفالات مدوية، قادها عدد من المشاهير، والذين نرصد أبرز تعليقاتهم في التقرير التالي.

لم يتمالك الإعلامي عمرو أديب نفسه من الفرحة، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "ياما أنت كريم يا رب.. الناس دي لازم تفرح الناس دي لازم تتبسط"، في حين نشر الفنان آسر ياسين صورة له على نفس الموقع، معلقا عليها: "مبروك يا مصري.. شجع مصر.. كاس العالم هيير وي جو"، واحتفلت الفنانة إنجي وجدان بكتابة "تويتة" فكاهية كانت: "أهو محمد صلاح هو اللي هيذلنا ويذل أجيال بالجون بتاعه".

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، ونائب رئيس دولة الإمارات، هنأ عبر حسابه على "تويتر" مصر على التأهل لكأس العالم، فكتب: "مبروك يا مصر، ومبروك لكل العرب صعود المنتخب لكأس العالم، ليلة عربية جميلة، أفرحتم قلوبنا من المحيط للخليج.. كبيرة يا مصر دايما".

وأهدى الفنان أحمد جمال أغنية للمصريين بمناسبة التأهل للمونديال بعنوان "قد اللي قلناه"، ونشرها عبر حسابه على "تويتر"، بينما وجه الفنان نبيل الحلفاوي الشكر للاعب محمد صلاح الذي حقق النصر للمنتخب فكتب عبر حسابه على "تويتر": "محمد صلاح.. متشكرين على التفاني والإخلاص طوال التسعين دقيقة يا بطل".

كما هنأ الفنان حسن الرداد المدير الفني للمنتخب الوطني بـ"تويتة" كتب فيها: "ألف شكر للمدير الفني هيكتور كوبر على الإنجاز الرائع والقيادة الواعية للمنتخب"، بينما نشرت الفنانة شيرين رضا صورة للاعبي المنتخب وعلقت عليها: "مبروووك لمصر وشكرا لمنتخبنا العظيم"، ونشرت أيضا المطربة شيرين عبدالوهاب صورة للفريق الوطني، وعلقت عليها عبر حسابها على "تويتر": "مبروك لكل شعب مصر، مبروك لكل رجالة المنتخب، مبروك يا بلادي وصولنا لكأس العالم".

شاهد أيضا

وكتب الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه على "تويتر" تعليقا فكاهيا بنشر صورة له من فيلم "الدادة دودي"، معلقا: "مصر نفسها تفرح بنصرنا واحنا نفسنا نفرح لمصرنا.. وحشني صوتك يابن الكلب"، وكان يقصد كأس العالم، كما هنأ الفنان عمرو يوسف المنتخب بـ "تويتة" كتب فيها: "مبروك لمصر والمصريين بعد 28 سنة انتظار.. والله وعلموها الرجالة"، وأيضا المحلن والمغني الإماراتي هنأ الشعب المصري عبر حسابه على "تويتر"، فكتب: "ألف ألف مبروك لمصر صعودها لكأس العالم تستاهلون الفوز".

واحتفل الداعية مصطفى حسني كذلك بالفوز العظيم على الكونغو، فكتب على "تويتر": "اللهم لك الحمد، ألف مبروك لمصر وشعبها العظيم الصعود لكأس العالم في روسيا بالجد والاجتهاد والكفاح والإصرار من نجاح لنجاح دائما يا رب"، بالإضافة إلى الفنانة منة شلبي التي كتبت عبر حسابها على "تويتر": "جايين لك يا روسيا.. شكرا منتخبنا العظيم شرفتوا ورفعتوا راسنا.. فرحة لا توصل بجد مية مليون مبروك".

ومن جانبها احتفلت أيضا المطربة اللبنانية نانسي عجرم، وكتبت على "تويتر": "فوز منتخباتنا فوز لكل الوطن العربي.. فخورين فيكن مبروك لمصر والسعودية"، بينما كتب الفنان محمد هنيدي معلقا: "مبرووك لمصر وشعب مصر ورجالة منتخب مصر والعرب وصلاح صلاح صلاح.. هاردلك لكابتن مجدي عبدالغني".

المطربة اللبنانية "يارا" هنأت أيضا المنتخب بالفوز وكتبت على "تويتر": "ومن الفرحة الكبيرة بتتطلع الصور باستعجال.. ألف مبروك لشعب مصر الوصول لبطولة كأس العالم بعد غياب 28 عام مبروك عليكم، بينما كتب الفنان محمود البزاوي تعليقا على فوز المنتخب بهدفي اللاعب محمد صلاح: "محمد صلاح الدين الأيوبي فاتح روسيا"، كما كتب محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي المعتزل، عبر حسابه على "تويتر": "في شهر الانتصارات على عدونا اللدود حققنا حلمنا المنشود ١٠٠ مليون مبروك لمنتخب مصر الصعود لكأس العالم ٢٠١٨ في روسيا".