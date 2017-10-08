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فرحة عارمة بشوارع كفر الشيخ بعد تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم (صور)

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فرحة عارمة بشوارع كفر الشيخ بعد تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم (صور) فرحة عارمة بشوارع كفر الشيخ بعد تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم (صور)

التحرير

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سيطرت الفرحة العارمة على جماهير الكرة المصرية من أبناء كفر الشيخ عقب فوز الوطني على نظيره الكونغولي اليوم الأحد وتأهله لنهائيات 2018، بعد غياب 28 عاما.

واحتشد المواطنون بالشوارع وميادين محافظة كفر الشيخ وسط ترديد الأغاني الوطنية وإطلاق الشماريخ.

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من جانبه وجه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للمنتخب والشعب المصري، في بيان له، لافتا إلى أن الإصرار والروح القتالية العالية التي يتميز بها الشعب في الأوقات العصيبة تحقق المعجزات، مشيرًا إلى أن مباراة والكونغو خير دليل.

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التحرير

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