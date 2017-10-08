احتجاج المئات بالدار البيضاء على احتجاز ناشطين من الحراك الشعبي

الرباط (د ب أ)

نزل المئات إلى شوارع الدار البيضاء اليوم الأحد احتجاجا على سجن الحكومة لناشطين من منطقة الريف المغربي المهمش، حسبما قال الحزب الاشتراكي الموحد المنظم للمظاهرة.

وقدر الحزب بأن عدد المشاركين في المسيرة بالعاصمة الاقتصادية للمغرب بلغ 4 آلاف شخص ولوحوا بعلم القبيلة البربرية التي تنتمي للإقليم وأبدوا تضامنهم مع أولئك المحبوسين.

وتستمر المظاهرات في محافظة الحسيمة شمالي المغرب منذ أكتوبر عام 2016 وتهدف إلى تسليط الضوء على قضايا مثل البطالة وعنف الشرطة والفساد.

وتصاعد الموقف بعدما توفي بائع للسمك ويدعى محسن فكري عندما ألقى بنفسه في شاحنة نفايات محاولا إنقاذ أسماكه التي صادرتها الشرطة وألقتها في الشاحنة.

وتم إلقاء القبض على عدد من الناشطين في الاحتجاجات السابقة، وهي من بعض أكبر المظاهرات التي تشهدها المغرب منذ المظاهرات المدافعة عن الديمقراطية عام 2011 ومن بين المحتجزين زعيم الحراك الشعبي بالمنطقة ناصر الزفزافي.