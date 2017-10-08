قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف قطاع غزة

غزة (د ب أ)

قصف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بقذائف مدفعية أطراف قطاع غزة بعد إعلانه عن سقوط قذيفة صاروخية جنوب إسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن عدة قذائف تم إطلاقها على نقطة "رصد" تتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الإسلامية على الأطراف الحدودية وسط القطاع.

ولم يسفر القصف عن وقوع إصابات بحسب المصادر ذاتها.

وجاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة على مستوطنة "أشكول" المحاذية للقطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مسئولياتها عن إطلاق القذيفة في وقت يشهد فيه قطاع غزة توترا متقطعا منذ إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار صيف عام 2014 برعاية مصرية.