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​قرار جمهوري بتعيين المستشار طارق شبل نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا

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مصراوي Masrawy

​قرار جمهوري بتعيين المستشار طارق شبل نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا

11:21 م الأحد 08 أكتوبر 2017

​قرار جمهوري بتعيين المستشار طارق شبل نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح ، القرار الجمهوري رقم 490 لسنة 2017 بتعيين المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل أحمد، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 سبتمبر الماضي.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 491 لسنة 2017 بترقية المستشار هشام محمد علي أحمد كاسب، وكيل هيئة قضايا الدولة، إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وبعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

ونشر القرارين في الجريدة الرسمية.

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مصراوي Masrawy

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