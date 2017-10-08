بعد التأهل لكأس العالم.. وزير الأوقاف: روح أكتوبر أظلت منتخبنا الوطني

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن "روح نصر أكتوبر أظلت منتخبنا الوطني".

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وأضاف وزير الأوقاف لمصراوي: "القادم أفضل في صنع الأمجاد.. مبروك لمصر ومنتخبها وشعبها الكريم".

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.