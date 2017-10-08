بعد التأهل لكأس العالم.. وزير الأوقاف: روح أكتوبر أظلت منتخبنا الوطني
بعد التأهل لكأس العالم.. وزير الأوقاف: روح أكتوبر أظلت منتخبنا الوطني
11:13 م الأحد 08 أكتوبر 2017
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن "روح نصر أكتوبر أظلت منتخبنا الوطني".
وأضاف وزير الأوقاف لمصراوي: "القادم أفضل في صنع الأمجاد.. مبروك لمصر ومنتخبها وشعبها الكريم".
وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.
ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
علي جمعة بعد تأهل مصر لكأس العالم: اللهم أجعل أيامنا سرور
-
برلماني: لاعبو المنتخب أظهروا عزيمة المصريين في الشدائد
-
"مصر في كأس العالم" يتصدر تويتر في قطر
-
"مصر للطيران" تستعد لتنظيم رحلات جوية لمؤازرة المنتخب في مونديال روسيا
إعلان
إعلان