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وزير الداخلية يهنئ السيسي والمنتخب بالتأهل لكأس العالم

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يهنئ والمنتخب بالتأهل لكأس العالم

11:17 م الأحد 08 أكتوبر 2017

وزير الداخلية يهنئ السيسي والمنتخب بالتأهل لكأس العالم

اللواء مجدي عبد الغفّار

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

‏‫هنأ اللواء مجدي عبد الغفّار، وزير الداخلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وشعب ، والمنتخب الوطني، بمناسبة تأهل المصري لنهائيات 2018.

ومن ناحية أخرى شهدت كافة المحاور والميادين الرئيسيّة انتشارًا أمنيًا مكثفًا لتأمين فرحة المواطنين بفوز المنتخب.

يُشار إلى أن منتخب مصر تأهل إلى مونديال 2018 لأول مرة بعد غياب دام 28 عامًا، وذلك بعد تصدرها مجموعتها برصيد 12 نقطة.

وكان منتخب مصر قد فاز على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد اليوم الأحد بالجولة الخامسة من تصفيات المونديال.

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مصراوي Masrawy

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