وزير الداخلية يهنئ السيسي والمنتخب بالتأهل لكأس العالم

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

‏‫هنأ اللواء مجدي عبد الغفّار، وزير الداخلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وشعب مصر، والمنتخب الوطني، بمناسبة تأهل المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم 2018.

ومن ناحية أخرى شهدت كافة المحاور والميادين الرئيسيّة انتشارًا أمنيًا مكثفًا لتأمين فرحة المواطنين بفوز المنتخب.

يُشار إلى أن منتخب مصر تأهل إلى مونديال روسيا 2018 لأول مرة بعد غياب دام 28 عامًا، وذلك بعد تصدرها مجموعتها برصيد 12 نقطة.

وكان منتخب مصر قد فاز على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد اليوم الأحد بالجولة الخامسة من تصفيات المونديال.