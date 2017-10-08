عدلي منصور: «أشتاق لعودة الجماهير للملاعب.. الكرة بدونهم ناقصة حاجة»

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هنأ المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الشعب المصري بتأهل المنتخب لكأس العالم روسيا 2018، بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد.

وقال منصور، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، إن هدف تعادل الكونغو أصابه بالإحباط، لكن الله أراد للجميع الفرحة بالهدف الثاني للمنتخب الوطني.

أضاف: «كنا نحتاج لفرحة، والجماهير التزمت تمامًا.. أشتاق لعودة الجماهير للملاعب لأن الكرة بدونهم ناقصة حاجة».

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تابع: «يجب أن يفهم لاعبو المنتخب أن المشوار لازال طويلًا.. التأهل بداية المشوار.. ليس معنى وصولنا أننا قمنا بشيء كبير».

واصل: «أتمنى أن تتحول مشاعر الشعادة في نفوس الشعب إلى أمور أخرى نحتاجها، نحتاج روح المنتخب للتقدم بالوطن للأمام».