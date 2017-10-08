«دعم مصر» يهنئ الشعب المصرى و«السيسى» بالتأهل لكأس العالم

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بعث ائتلاف دعم مصر«ائتلاف الأغلبية تحت قبة البرلمان»، برئاسة المهندس محمد السويدى، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد فوز المنتخب الوطنى لكرة القدم على منتخب الكونغو وتأهل الفراعنة لكأس العالم 2018 بموسكو، مؤكدًا أن أداء نجوم المنتخب الوطنى لكرة القدم كان رفيع المستوى.

وأكد ائتلاف دعم مصر، أن الفراعنة أسعدوا الشعب المصرى الذى استمتع بهذه المباراة، واحتفل فى مختلف الميادين والشوارع بمختلف محافظات مصر بتأهل مصر لكأس العالم بعد غياب طويل استمر 28 عامًا، مشيدًا ببطولة جميع نجوم مصر والجهاز الفنى والإدارى للمنتخب المصرى.

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وتقدم الائتلاف بالتهنئة للشعب المصرى، مشيدًا بأداء جميع نجوم الفراعنة خاصة النجم محمد صلاح الذى أحرز هدفين أكثر من رائعين فى شباك منتخب الكونغو.