شاهد رد فعل محمد صلاح بعد هدف الكونغو (فيديو)

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سقط الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول، أرضًا فور تسجيل منتخب الكونغو، هدف تعديل النتيجة، في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

وفور تسجيل الكونغو لهدف التعادل، سقط "صلاح" أرضًا وظل وجهه في أرض الملعب نائمًا، ليقوم سريعًا ويأخذ الكرة ويطالب زملائه بعدم اليأس ومواصلة اللعب لأخر دقيقة.

وتأهل منتخب مصر رسميًا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، بعد التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم روسيا 2018.